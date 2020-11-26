Дом профсоюзов в Киеве арестовали: в ПФУ заявили о давлении и создании казино
Печерский районный суд Киева 3 ноября арестовал Дом профсоюзов и другую недвижимость Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Об этом говорится в Едином реестре судебных решений. Расследование установило, что служебные лица ФПУ присвоили ряд объектов госнедвижимости в особо крупных размерах.
Решение было обнародовано за неделю до анонсированных акций протеста профсоюзов и физлиц-предпринимателей. В ФПУ настаивают на том, что государство пытается давить на профсоюзы через суд, и уверены, что речь может идти об игорном бизнесе.
"Тут размещен сам аппарат, все центральные комитеты. Действительно, учитывая легализацию игорного бизнеса в Украине, можно предположить, что в Доме профсоюзов могут расположить казино. Это центральная часть столицы, тут созданы все условия. Но самое главное, что мы используем здание не для заработка. Мы реставрировали его за свой счет. Обидно", – отметил UBR руководитель департамента корпоративных прав и имущества ФПУ Дмитрий Довганенко.
В связи с этим в ФПУ уже анонсировали встречу со СМИ, на которой обнародуют всю официальную информацию о реальном положении дела, где оказалось "очень много умалчиваемых деталей".
В целом, согласно решению суда, аресту по ходатайству прокурора Офиса генеральной прокуратуры подлежат:
санатории "Укрпрофздравницы" в Киеве, Ирпене и Одессе
гостиница в Трускавце, столичный Дом профсоюзов на Майдане Незалежности, включая бизнес-центр Maidan Plaza
Международный центр культуры и искусств на аллее Героев Небесной сотни
учебно-спортивная база "Святошин"
ресторанный комплекс и другая недвижимость на Трухановом острове
Как сообщал OBOZREVATEL:
сгоревший Дом профсоюзов на Майдане ремонтировали с нарушениями. Так, на его крыше появилась надстройка, которую под давлением общественности снесли.
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Также в здании хотели открыть кафе L'Kaffa, из-за чего разгорелся крупный скандал. Активисты обклеили здание кафе фотографиями и наклейками с Евромайдана.