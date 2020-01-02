До -27! На Киев надвигаются экстремальные морозы

В Киеве в конце января погода станет очень холодной, а температура опустится до -20...-27 градусов.

Соответствующий прогноз появился на сайте Gismeteo. В то же время в этот период будет солнечно, никакие осадки, в том числе и снег, не предвидятся.

С 3 и до 15 января погода все еще не будет зимней. Дневная температура в основном будет достигать отметок выше нуля, ночью будет немного холоднее. А 9-11 января днем температура поднимется аж до +5...+7 градусов. Почти все время будет идти дождь.

На Киев надвигаются экстремальные морозы

Постепенно холодать начнет уже с 16 января. Дневная температура сначала опустится до -6...-8 градусов, а ночная – до -12...-14. Время от времени будет идти снег.

А уже с 23 января днем похолодает до -20 градусов, а ночью – до -27. Через несколько дней станет немного теплее, впрочем, и в дальше будет морозно. Осадки не предусматриваются.

Прогноз погоды в Киеве в январе Скриншот / Gismeteo

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году ожидается затяжная весна. Будет она такой в результате смещения сезонных процессов.

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