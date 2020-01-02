Главная Новости
2 января • обновлено в 16:43
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

До -27! На Киев надвигаются экстремальные морозы

1.2т
Читать материал на украинском

В Киеве в конце января погода станет очень холодной, а температура опустится до -20...-27 градусов.

Соответствующий прогноз появился на сайте Gismeteo. В то же время в этот период будет солнечно, никакие осадки, в том числе и снег, не предвидятся.

С 3 и до 15 января погода все еще не будет зимней. Дневная температура в основном будет достигать отметок выше нуля, ночью будет немного холоднее. А 9-11 января днем температура поднимется аж до +5...+7 градусов. Почти все время будет идти дождь.

На Киев надвигаются экстремальные морозы

На Киев надвигаются экстремальные морозы

Постепенно холодать начнет уже с 16 января. Дневная температура сначала опустится до -6...-8 градусов, а ночная – до -12...-14. Время от времени будет идти снег.

Новости
До 20 см снега: синоптики дали точный прогноз до конца зимы в Украине

А уже с 23 января днем похолодает до -20 градусов, а ночью – до -27. Через несколько дней станет немного теплее, впрочем, и в дальше будет морозно. Осадки не предусматриваются.

Прогноз погоды в Киеве в январе

Прогноз погоды в Киеве в январе

Скриншот / Gismeteo

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году ожидается затяжная весна. Будет она такой в результате смещения сезонных процессов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Прогноз погоды Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
2
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги