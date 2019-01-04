До -13 и снегопады: синоптики уточнили прогноз погоды на Рождество

Киевлян и гостей столицы на затяжных выходных по случаю православного Рождества ожидает значительное похолодание. Средняя дневная температура воздуха составит -6, при этом почти все время будет идти снег.

Согласно с прогнозом Укргидрометцентра, 4 января мороз будет на уровне -3, однако ожидаются порывы ветра до 12 метров в секунду. Также в Киеве и области предупредили о потенциально опасных погодных условиях из-за сильного гололеда.

В ночь на 5 января температура снизится до -6...-8, а днем ожидается -5 и снег. Ночью воскресенья усилится снегопад, мороз будет от -6 до -8, днем будет -3...-5.

Погода в Киеве 6 января Укргидрометцентр

Сильные морозы ожидаются и в рождественскую ночь: -8...-10, при этом днем температура останется аналогичной. Также синоптики обещают небольшой снегопад.

Сильнее всего температура упадет ночью 8 января. Синоптики прогнозируют от -11 до -13 и -8...-10 днем.

Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, в пятницу, 4 января, юго-восток Украины накроет мощный молодой циклон, который придет из Греции. Особенно сильно он отразится на Запорожской и Донецкой областях, а также в Крыму.