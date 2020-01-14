"Бюджетные" фонари в Мариинском парке Киева обошлись в 6 раз дороже реставрации

Демонтаж и замена исторических фонарных столбов на "дешевые" аналоги в Мариинском парке Киева, которую провели коммунальщики в конце 2019 года, обошлась городу в шесть раз дороже, чем их возможная реставрация.

Ранее в КП "Киевгорсвет" заявляли, что реставрировать аварийные фонари слишком сложно и дорого, поэтому закупили новые стоимостью более 53 тысяч гривень за штуку. Однако историк архитектуры Семен Широчин опроверг эту информацию на своей странице в Facebook.

По его словам, ремонт одного оригинального столба обошлась бы в 10 тысяч гривень за штуку, а всех фонарных столбов в Мариинском парке - как один новый фонарь. Кроме того, для этого есть все необходимое: прецедент, люди и заводы с необходимым оборудованием.

Фонари ДО и ПОСЛЕ замены в Мариинском парке Коллаж

"Департамент охраны культурного наследия уже дал свою оценку - демонтаж оригинальных фонарных столбов нарушил аутентичность парка и не соответствует мировой практике охраны культурных ценностей. Но Киевгорсвету выгоднее ставить новые фонари, чем заниматься реставрацией старых. Поэтому они всеми силами будут сопротивляться, вешать на уши лапшу о невозможности сварки чугуна и т.д", - пишет Широчин.

Он также напомнил, что в 2020 году городская власть планирует заменить 167 фонарей на Голосеевском проспекте.

Мариинский парк в Киеве tatiana-sirenko.com

Ранее OBOZREVATEL писал, что в киевском Ботаническом саду имени Фомина первые в городе электрические фонари 1890-х годов компании "Савицкий и Страус" заменили на современные, чем вызвали возмущение общественности.

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