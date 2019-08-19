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Будет ветрено: синоптик уточнила прогноз погоды на День Независимости в Киеве

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В Киеве 24 августа, на День Независимости Украины, будет теплая погода без осадков. При этом будет дуть достаточно сильный ветер.

Предварительный прогноз на праздничный день опубликовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"24 августа будет без осадков, порывистый (но не штормовой) северно-восточный ветер, температура воздуха ожидается комфортной, около +26-27 градусов", – уточнила она.

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В других областях Украины в 20-х числах августа температура воздуха может достичь целых +37 градусов. С 22 августа немного прохладнее станет на севере и западе страны.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре в Украине ожидается почти летняя погода с комфортными дневными температурами и умеренными осадками.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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