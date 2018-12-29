Будет снежить: синоптики уточнили погоду в Киеве на Новый год

В Киеве в субботу, 29 декабря, средняя температура воздуха составит от 0 до -2 градусов, ожидается небольшой снег.

Согласно с прогнозом Укргидрометцентра, в ночь на воскресенье морозы значительно усилятся и достигнут 6 градусов. Днем 30 декабря будет до -2 и без осадков.

В последний день 2018 года в Киев вновь вернется снег, ночной мороз будет до -6, а дневной — около -2. Небольшие осадки продолжатся и в новогоднюю ночь, а температура при этом составит -3...-5 градусов. Днем 1 января также будет идти снег, а термометры покажут -2.

Погода в Киеве Укргидрометцентр

Аналогичная погода в праздничные дни будет и на остальной территории страны, за исключением западного региона, где пройдут дожди. Полное отсутствие осадков 31 декабря ожидается только в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, 29 декабря на большей части Украины пройдут дожди. Температура воздуха будет в пределах от -12 до +4 градусов.

На западе Украины облачно, небольшой мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с.