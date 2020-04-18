Благодатный огонь прибыл в Украину: люди устроили ажиотаж. Фото

Делегация УПЦ МП вечером в субботу, 18 апреля, доставила в Киев благодатный огонь.

Корреспондент OBOZREVATEL опубликовал первое фото исторического события.

Благодатный огонь доставили в Киев

Встретить самолет с огнем в "Борисполь" отправилось много украинцев. На месте событий дежурили сотрудники полиции.

Несмотря на то, что несколько машин с огнем уже поехали в столицу, много людей до сих пор остается в терминале D, там же присутствуют церковные служители и государственные служащие.

"В этом году все выглядит как будто огонь – это какая-то контрабанда, им не делятся, как в предыдущие годы", – отметил он.

Украинцы поехали встречать благодатный огонь в "Борисполь"

Украинцы поехали встречать благодатный огонь в "Борисполь"

Украинцы поехали встречать благодатный огонь в "Борисполь"

Украинцы поехали встречать благодатный огонь в "Борисполь"

Украинцы поехали встречать благодатный огонь в "Борисполь"

Украинцы поехали встречать благодатный огонь в "Борисполь"

Украинцы поехали встречать благодатный огонь в "Борисполь"

В Великую Субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло одно из самых важных событий года для христиан восточного обряда – чудо схождения Благодатного огня.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 церемония проходила без присутствия паломников. Непосредственно в самом храме Гроба Господня находилось ограниченное количество священнослужителей.

Благодатный огонь прибыл в Украину

Благодатный огонь прибыл в Украину

Благодатный огонь прибыл в Украину

Благодатный огонь прибыл в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций рекомендовал проводить богослужения на Пасху без присутствия прихожан. Последние могут приобщиться к нему онлайн.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!