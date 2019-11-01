"Бабье лето" в Киеве побило четыре рекорда: что известно

В Киеве во время "бабьего лета" в октябре было побито четыре температурных рекорда.

Как сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, климатологи подвели итоги октября в столицы Украины.

Среднемесячная температура воздуха октября в городе составляла +11,1°С, что выше климатической нормы на 3,0°С. Поэтому месяц занял седьмую позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года.

"Бабье лето" в Киеве побило четыре рекорда

Так, жарче всего было 14 октября, в третий день "бабьего лета". Тогда максимальная температура воздуха после полудня достигла +24,3°С.

Холодное всего было 31 октября, когда минимальная температура утром опустилась до -2,3°С.

Особенностью месяца также было то, что в период с 21 по 27 октября Киев окутали туманы, которые сократили "бабье лето".

В городе на проспекте Науки за месяц выпало лишь 13 мм осадков, что составило 37% климатической нормы. Это уже пятый месяц подряд, когда в столице наблюдается недобор дождей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ноябрь в Украине не будет слишком холодным, о чем говорили народные синоптики, а средняя температура воздуха составит от 0 до 8 градусов тепла.

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