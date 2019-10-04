"Кулачным боем не обошлось": на Троещине устроили массовую драку со стрельбой. Видеофакт

Вблизи микрорайона "Троещина" в Киеве, вечером 4 октября, произошла массовая драка со стрельбой. Пострадал один человек.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, инцидент произошел на парковке, что на Закревского, 61/2.

"Простым "кулачным" боем не обошлось – были слышны выстрелы", – отмечается в сообщении.

Массовая драка на Троещине Скрин видео

Сказано также, что после драки на месте происшествия остался потерпевший, его госпитализировали, предварительный диагноз – травма головы и перелом ноги.

"По городу введен оперативный план "Сирена" по розыску и задержанию лиц на автомобилях Chevrolet (AA4546HB) и Volkswagen (BK4903BC), которые скрылись с места преступления", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре двое мужчин устроили драку прямо посреди улицы по неизвестной причине.

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