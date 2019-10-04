Главная Новости
4 октября • обновлено в 23:40
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

"Кулачным боем не обошлось": на Троещине устроили массовую драку со стрельбой. Видеофакт

1.3т Читать материал на украинском

Вблизи микрорайона "Троещина" в Киеве, вечером 4 октября, произошла массовая драка со стрельбой. Пострадал один человек.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, инцидент произошел на парковке, что на Закревского, 61/2.

"Простым "кулачным" боем не обошлось – были слышны выстрелы", – отмечается в сообщении.

Новости
Во Львове в драке забили военного: врачей обвинили в смертельной халатности

Массовая драка на Троещине

Массовая драка на Троещине

Скрин видео

Сказано также, что после драки на месте происшествия остался потерпевший, его госпитализировали, предварительный диагноз – травма головы и перелом ноги.

"По городу введен оперативный план "Сирена" по розыску и задержанию лиц на автомобилях Chevrolet (AA4546HB) и Volkswagen (BK4903BC), которые скрылись с места преступления", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре двое мужчин устроили драку прямо посреди улицы по неизвестной причине.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина Киев
Тег
Драка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel