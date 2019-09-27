"Кто следующая Гандзюк?" Активисты вышли на протест под ОП. Фото и видео

Вечером в пятницу, 27 сентября, под Офисом президента в Киеве устроили пикет с требованием расследовать нападения на гражданских активистов.

Всего пришли около 200 человек, передает "Громадське" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Один из главных призывов к президенту – расследование убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Участники митинга зажгли свечи и нанесли черной краской надпись "Кто следующая Гандзюк?"

Под ОП устроили акцию из-за убийства Гандзюк Соцсети

Под ОП устроили акцию из-за убийства Гандзюк Соцсети

Под ОП устроили акцию из-за убийства Гандзюк Соцсети

Под ОП устроили акцию из-за убийства Гандзюк Соцсети

Отметим, акцию назвали "Ночь на Банковой". Примечательно, что такой же митинг прошел год назад, когда Гандзюк еще была жива.

Акция была запланирована до часу ночи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на стене Херсонского городского совета в годовщину нападения на Гандзюк оставили надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".

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