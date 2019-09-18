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18 сентября • обновлено в 22:58
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Кричал "Алена!" Всплыла любовная версия "захвата" моста Метро

1.7т Читать материал на украинском

Военный из Крыма Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, сделал это из-за измены любимой девушки.

Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает "Страна".

По словам правоохранителей, Белько якобы не выдвигал никаких политических требований, а "пережил психическое потрясение на личной почве".

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Упомянутую девушку зовут Алена. Она якобы изменила Белько с военным из другой части. Из-за этого, по словам полиции, у подозреваемого помутился рассудок.

Как рассказали правоохранители, на мосту он кричал: "Алена! Алена!"

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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