Кричал "Алена!" Всплыла любовная версия "захвата" моста Метро

Военный из Крыма Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, сделал это из-за измены любимой девушки.
Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает "Страна".
По словам правоохранителей, Белько якобы не выдвигал никаких политических требований, а "пережил психическое потрясение на личной почве".
Мост Метро минировали в Киеве: всплыла любовная версия
Упомянутую девушку зовут Алена. Она якобы изменила Белько с военным из другой части. Из-за этого, по словам полиции, у подозреваемого помутился рассудок.
Как рассказали правоохранители, на мосту он кричал: "Алена! Алена!"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 18 сентября в Киеве на мосту Метро мужчина устроил стрельбу, угрожая взорвать конструкцию.
Из-за ЧП заблокировали одну из веток столичного метро. Вскоре работу восстановили.
"Террориста" с моста Метро задержала полиция.
Ранее стало известно, что мужчина, захвативший мост, является выходцем из Крыма, и, вероятно, воевал на Донбассе.
Фоторепортаж с места событий можно посмотреть тут.
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