Кричал "Алена!" Всплыла любовная версия "захвата" моста Метро

Военный из Крыма Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, сделал это из-за измены любимой девушки.

Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает "Страна".

По словам правоохранителей, Белько якобы не выдвигал никаких политических требований, а "пережил психическое потрясение на личной почве".

Мост Метро минировали в Киеве: всплыла любовная версия

Упомянутую девушку зовут Алена. Она якобы изменила Белько с военным из другой части. Из-за этого, по словам полиции, у подозреваемого помутился рассудок.

Как рассказали правоохранители, на мосту он кричал: "Алена! Алена!"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вечером 18 сентября в Киеве на мосту Метро мужчина устроил стрельбу, угрожая взорвать конструкцию.

Из-за ЧП заблокировали одну из веток столичного метро. Вскоре работу восстановили.

"Террориста" с моста Метро задержала полиция.

Ранее стало известно, что мужчина, захвативший мост, является выходцем из Крыма, и, вероятно, воевал на Донбассе.

Фоторепортаж с места событий можно посмотреть тут.

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