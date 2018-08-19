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Михаил Бродский
Михаил Бродский
Глава редсовета "Обозревателя"Все статьи автора

Коллапс в Киеве еще будет. Ждите и молчите

8.2т

Есть такой деятель, экс-министр по вопросам ЖКХ, Алексей Кучеренко. Он построил ТЦ "Гулливер" и продал. Сегодня он умничает про потоп в центре Киева. Думаю, ему и пробки не нравятся.

Такие, как он и виноваты, они убили наш город. Все коммуникации строились под другие потоки людей и машин. Они нарушили все правила. Они имели деньги и власть, чтобы пробить себе все разрешения, а теперь коллапс.

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Нет, коллапс ещё будет. Ждите и молчите. Хавайте дальше.

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Автор
Михаил БродскийМихаил Бродский
Персона
Алексей Кучеренко
Место
УкраинаКиев

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