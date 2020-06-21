Кличко рассказал о помощи жителям взорвавшегося в Киеве дома

Люди, которые пострадали в результате взрыва во многоэтажке на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, будут обеспечены временным жильем. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, общаясь с журналистами на месте происшествия.

У дома на вул.Соломии Крушельницкой развернут штаб по ликвидации последствий взрыва. Работают спасатели и полиция. Пострадавшие получают все необходимую помощь.

"По предварительной информации, взрыв произошел на 7 этаже. 2 человека погибли. Один человек госпитализирован в столичную больницу скорой помощи. Всех остальных жителей дома эвакуировали. Мы предоставим всем временное жилье на базе одного из столичных интернатов. Сейчас люди получают всю необходимую помощь. Нам известно, что по стояку, который обрушился в результате взрыва, проживает более 100 человек. Поэтому сказать точно, что под завалами никого не осталось, мы пока не можем. Работают спасатели. Им нужно время, чтобы разобрать завалы" , - заявил Кличко.

Он также отметил, что взрыв был очень мощным. Об этом свидетельствует тот факт, что несущая конструкция дома очень сильно повреждена.

"Специалисты, которые предварительно обследовали дом, говорят, что, скорее всего, придется демонтировать это здание. Поэтому, мы пока не можем пустить людей в их квартиры, чтобы они забрали необходимые вещи. Поскольку в любой момент может произойти обвал. Нужно время для тщательного обследования дома. И, когда специалисты дадут добро, людей пустят в жилье забрать вещи", - отметил Кличко.

По его словам, на месте катастрофы работают и взрывотехники. Они изучают возможные причины взрыва. Предварительная версия – детонация бытового газа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе столицы в воскресенье утром произошел взрыв газовоздушной смеси в девятиэтажке на улице Соломии Крушельницкой, 1/5.