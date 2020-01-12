"Киевводоканал" ввел новые взносы для жителей многоэтажек: сколько платить

"Киевводоканал" вводит новые взносы для киевлян. За обслуживание общедомовых счетчиков жителям столицы придется платить уже в январе. Об этом сообщается на официальной странице "Киевводоканала" в Фейсбук.

"Вже в этом месяце в платежных квитанциях появится графа "взносы за обслуживание узлов коммерческого учета", где будут начислены взносы за 4 квартал 2019 года", - сказано в сообщении.

"Размер взносов определен Распоряжением КГГА от 30.09.2019 № 1716 для каждого дома отдельно, он зависит от количества квартир и количества общедомовых счетчиков, установленных в доме. Найти свой дом можно в таблице", - сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

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