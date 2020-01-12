Главная Новости
12 января • обновлено в 15:49
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

"Киевводоканал" ввел новые взносы для жителей многоэтажек: сколько платить

2.7т
Читать материал на украинском

"Киевводоканал" вводит новые взносы для киевлян. За обслуживание общедомовых счетчиков жителям столицы придется платить уже в январе. Об этом сообщается на официальной странице "Киевводоканала" в Фейсбук.

"Вже в этом месяце в платежных квитанциях появится графа "взносы за обслуживание узлов коммерческого учета", где будут начислены взносы за 4 квартал 2019 года", - сказано в сообщении.

"Киевводоканал" ввел новые взносы для жителей многоэтажек: сколько платить
"Киевводоканал" ввел новые взносы для жителей многоэтажек: сколько платить

"Размер взносов определен Распоряжением КГГА от 30.09.2019 № 1716 для каждого дома отдельно, он зависит от количества квартир и количества общедомовых счетчиков, установленных в доме. Найти свой дом можно в таблице", - сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве упали тарифы на отопление и горячую воду.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина Киев
Тег
тарифы
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
27
5
Смешно
0
Интересно
4
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
россия москва
россия москва
все , иран отошел на задний план.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
an and
an and
россия москва, а при чем здесь Россия и Москва? Вы перепутали сайт? Или у вас опять там в России майдан намечается?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы и это стерпят, они же НЕРАБЫ!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
an and
an and
Пигин Макс, рабы оскорбляют остальных дико плохим словом "НЕРАБЫ"...вы ещё напишите что мы "слишком умные" или "свидомые"!)) Мы прямо обидеться должны по вашей психологии
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
И будут свинопасы мочой обтираться))!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
an and
an and
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, а свинопасы это кто? От европейского обозначения русских, как свиней? Или от того кто их пасет?)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги