Киевляне засняли мощный пожар в парке Дружбы народов: фото и видео

Вечером в понедельник, 16 сентября, в Киеве разгорелся пожар, предположительно, в районе парка Дружбы народов.
Фото и видео с места событий опубликовал в Facebook экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Прямо сейчас вижу с балкона, как в парке Дружбы народов, судя по всему, начинается мощный пожар, а судя из серьезного ветра, который сейчас гуляет вдоль Днепра, этот пожар может перейти на всю територию парка", – поделился Тука.
Киевляне засняли пожар в парке Дружбы народов
По его словам, зарево виднелось справа от Оболонской набережной. За 15 минут наблюдения объем пожара увеличился как минимум в три раза. "Еще никогда не видел, чтобы разгоралось так быстро", – добавил Тука. Экс-чиновник вызвал пожарных.
Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 14 сентября, в Киеве вспыхнул популярный пляж на Гидропарке. По свидетельствам очевидцев, загорелся целый комплекс Bora Bora Beach Club.
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