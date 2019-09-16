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17 сентября • обновлено в 00:46
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Киевляне засняли мощный пожар в парке Дружбы народов: фото и видео

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Вечером в понедельник, 16 сентября, в Киеве разгорелся пожар, предположительно, в районе парка Дружбы народов.

Фото и видео с места событий опубликовал в Facebook экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Прямо сейчас вижу с балкона, как в парке Дружбы народов, судя по всему, начинается мощный пожар, а судя из серьезного ветра, который сейчас гуляет вдоль Днепра, этот пожар может перейти на всю територию парка", – поделился Тука.

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Киевляне засняли пожар в парке Дружбы народов

Киевляне засняли пожар в парке Дружбы народов

По его словам, зарево виднелось справа от Оболонской набережной. За 15 минут наблюдения объем пожара увеличился как минимум в три раза. "Еще никогда не видел, чтобы разгоралось так быстро", – добавил Тука. Экс-чиновник вызвал пожарных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 14 сентября, в Киеве вспыхнул популярный пляж на Гидропарке. По свидетельствам очевидцев, загорелся целый комплекс Bora Bora Beach Club.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Георгий Тука
Место
Украина Киев
Тег
пожар
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