"Киевгорстрой" обстреляли из гранатомета: первые фото

В Киеве в Печерском районе неизвестные из ручного противотанкового гранатомета обстреляли здание "Киевгорстроя" (улица Омеляновича-Павленко 4/6).

Инцидент произошел около 2:00 в ночь на пятницу, 13 апреля, передает "Громадське".

Неизвестные попали в отдел продаж "Киевгорстроя", там, в частности, обнаружен хвостовик гранатомета.

Сразу возле отдела продаж "Киевгорстроя" расположен ресторан "Хмели-сунели", боковая часть которого также повреждена выстрелом.

Сообщается, что отстрелянный тубус гранатомета лежит через дорогу от здания. На тубусе спилили номера.

В Печерском отделении полиции Киева заявили, что около 02:00 ночи поступило сообщение о взрыве на улице Омеляновича-Павленко, туда срочно отправилась оперативно-следственная группа.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве в ночь на 8 марта неизвестный из гранатомета обстрелял ресторан "Лео", который расположен в центре столицы.