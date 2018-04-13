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"Киевгорстрой" обстреляли из гранатомета: первые фото

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В Киеве в Печерском районе неизвестные из ручного противотанкового гранатомета обстреляли здание "Киевгорстроя" (улица Омеляновича-Павленко 4/6).

Инцидент произошел около 2:00 в ночь на пятницу, 13 апреля, передает "Громадське".

Неизвестные попали в отдел продаж "Киевгорстроя", там, в частности, обнаружен хвостовик гранатомета.

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Сразу возле отдела продаж "Киевгорстроя" расположен ресторан "Хмели-сунели", боковая часть которого также повреждена выстрелом.

Сообщается, что отстрелянный тубус гранатомета лежит через дорогу от здания. На тубусе спилили номера.

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В Печерском отделении полиции Киева заявили, что около 02:00 ночи поступило сообщение о взрыве на улице Омеляновича-Павленко, туда срочно отправилась оперативно-следственная группа.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве в ночь на 8 марта неизвестный из гранатомета обстрелял ресторан "Лео", который расположен в центре столицы.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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