Киев уходит под воду: опубликованы зрелищные видео потопа

В четверг, 23 мая, возле известного ТРЦ Lavina Mall в Киеве образовался масштабный потоп.

Видео разгулявшейся стихии попали в распоряжение OBOZREVATEL. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на кадрах видно, что потоп охватил огромную площадку перед ТРЦ, затронув даже стоящие на парковке автомобили. В результате водителям пришлось пробираться к ним прямо по воде.

"Вот такое море из окна", – рассказали очевидцы.

Потоп возле ТРЦ Lavina Mall

Потоп возле ТРЦ Lavina Mall

Потоп возле ТРЦ Lavina Mall

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве потоп накрыл автомобили на улицах и вынес мусор на дороги, что шокировало местных жителей.

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