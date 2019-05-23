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/Новости Киева

Киев уходит под воду: опубликованы зрелищные видео потопа

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В четверг, 23 мая, возле известного ТРЦ Lavina Mall в Киеве образовался масштабный потоп.

Видео разгулявшейся стихии попали в распоряжение OBOZREVATEL. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на кадрах видно, что потоп охватил огромную площадку перед ТРЦ, затронув даже стоящие на парковке автомобили. В результате водителям пришлось пробираться к ним прямо по воде.

"Вот такое море из окна", – рассказали очевидцы.

Потоп возле ТРЦ Lavina Mall

Потоп возле ТРЦ Lavina Mall

Потоп возле ТРЦ Lavina Mall

Потоп возле ТРЦ Lavina Mall

Потоп возле ТРЦ Lavina Mall

Потоп возле ТРЦ Lavina Mall

Киев уходит под воду: опубликованы зрелищные видео потопа

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве потоп накрыл автомобили на улицах и вынес мусор на дороги, что шокировало местных жителей.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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