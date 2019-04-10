Киев накроют дожди: синоптики дали прогноз до конца недели

В Киеве с утра 10 апреля начнутся затяжные дожди. Ясная и солнечная погода ожидается не раньше 13 апреля.

В среду днем синоптики Укргидрометцентра прогнозируют от +15 до +17, ветер до 10 метров в секунду. 11 апреля и ночью, и днем, продолжат лить дожди. Температура воздуха составит 12...14 градусов.

Ночью пятницы также продолжатся осадки, но днем синоптики обещают их прекращение. Затяжные дожди сменятся облачностью, а температура воздуха составит 12...14 выше ноля.

13 апреля дождя не будет ни днем, ни ночью. Температура воздуха будет колебаться от +7 в вечернее до +14 в дневное время.

В воскресенье также будет облачно, но сухо и тепло, до +12 днем и +6 ночью. При этом возможны порывы ветра до 12 метров в секунду.

Погода в Киеве 12 апреля Укргидрометцентр

"Сезон дождей" со среды начнется и в других областях Украины. Сухо 10 апреля будет только в Волынской области и в Ривном. На востоке без осадков обойдутся Запорожская, Донецкая и Луганская области.

11 и 12 апреля ливни пройдут абсолютно во всех регионах. С 13 апреля дождить еще будет на западе, востоке и в центре страны. 14 апреля осадки будут только на Закарпатье, в Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Одесской областях и в Симферополе.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, с 9 апреля на западе Украины в зоне атмосферного фронта увеличилась облачность и начались дожди, дневная температура стала немного ниже.

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