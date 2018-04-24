"Грань пройдена": погромщиков ромов в Киеве сравнили с нацистами

Погром участниками националистической организации "С14" табора ромов на Лысой горе в Киеве можно сравнивать с действиями нацистов в Германии.

Об этом в эфире ObozTV заявил председатель правления Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

"Самое главное, что ненаказанное зло, а действия С14 – это зло, оно умножается и будет приобретать другие формы. Завтра им не понравятся представители других групп. Это может быть как в 1939 году в Германии, где не понравились неважно кто", - отметил он.

По его словам, подобные действия выходят за рамки законов.

"Неправомерные действия – это уже перейденная грань. Все, точка", - подчеркнул эксперт.

Также он добавил, что правозащитники будут держать на контроле этот инцидент.

"Мы не требуем назначить какое-то конкретное наказание. Мы требуем разобраться в ситуации и дать правовую оценку", - констатировал Павличенко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве активисты "C14" демонтировали и сожгли лагерь ромов, которые в течение длительного времени жили на Лысой горе.

Позже Украинский Хельсинский союз по правам человека осудил действия участников "С14" и призвали полицию расследовать данный факт.