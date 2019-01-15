''К вечеру умрете все!'' Настоятель лавры рассказал, как из-за его проклятий гибли люди

Настоятель Киево-Печерской лавры Павел заявил, что из-за его проклятий погибли четверо музейщиков, которые работали в мастерской.

Священник РПЦ в Украине похвастался, что о его деяниях узнал сам митрополит Владимир.

"В храме ремонтные мастерские. Были открытые дискуссии о выселении этих мастерских. И я сказал им, что они умрут, если не пойдут. И в один день три человека умерло. После этого они написали открытое письмо Блаженнейшему митрополиту Владимиру. Когда он меня позвал, я видел, что у него из глаз "идут искры". Он спросил меня, почему я позволяю себе проклинать музейщиков, мол, у них умерло три человека. Я возвращаюсь и говорю: "К вечеру умрете все во имя Отца и сына и Святого Духа". К вечеру умер еще один", - рассказал настоятель лавры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 14 января загорелось здание, принадлежащее Киево-Печерской лавре.

Также полиция задержала мужчину, которого подозревают в умышленном поджоге здания Киево-Печерской лавры.

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