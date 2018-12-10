''Иисус исцелил?'' Звезда киевского метро без ног внезапно пошел: фотофакт

Журналист и блогер Александр Рудоманов разоблачил попрошайку в камуфляже на инвалидной коляске, который делал вид, что у него нет ног, и просил милостыню в киевском метрополитене.

По словам журналиста, у нищего есть ноги и он спокойно ходит. Автор написал и выложил фотографию, которая это подтверждает на своей странице в Facebook.

"Нищий без ног" в метро Киева Facebook-страница Александра Рудоманова

"Фигасе. Нищий без ног из метро имеет ноги и спокойно ходит. Он обычно сидит в камуфляже и тельняшке, на инвалидной коляске, типа нет ног", — говорится в сообщении.

Пользователи в комментариях написали, что видели его просящим милостыню на станциях "Арсенальная" и "Золотые ворота".

Читатель отметил, что человека с реальной инвалидностью в метро не пустит мафия, так как у них все поделено.

Пользователи высмеяли инцидент словами "Это чудо!" и иронично предположили, что попрошайку исцелил Иисус.

"Может, Иисус его исцелил, я его видел, он был с иконкой постоянно у Золотых", — пишет Mykola Urainetz.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве заметили иностранца, который выпрашивал милостыню, назвавшись противником президента РФ Владимира Путина.

OBOZREVATEL рассказывал про схемы попрошаек и "представителей" благотворительных фондов в метро, которые зарабатывают миллионы.