МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

''Иисус исцелил?'' Звезда киевского метро без ног внезапно пошел: фотофакт

1.5тЧитать материал на украинском

Журналист и блогер Александр Рудоманов разоблачил попрошайку в камуфляже на инвалидной коляске, который делал вид, что у него нет ног, и просил милостыню в киевском метрополитене.

По словам журналиста, у нищего есть ноги и он спокойно ходит. Автор написал и выложил фотографию, которая это подтверждает на своей странице в Facebook.

"Нищий без ног" в метро Киева

Facebook-страница Александра Рудоманова

"Фигасе. Нищий без ног из метро имеет ноги и спокойно ходит. Он обычно сидит в камуфляже и тельняшке, на инвалидной коляске, типа нет ног", — говорится в сообщении.

Пользователи в комментариях написали, что видели его просящим милостыню на станциях "Арсенальная" и "Золотые ворота".

Новости
Прячут лицо и руки: в Украине появились новые попрошайки

Читатель отметил, что человека с реальной инвалидностью в метро не пустит мафия, так как у них все поделено.

Пользователи высмеяли инцидент словами "Это чудо!" и иронично предположили, что попрошайку исцелил Иисус.

"Может, Иисус его исцелил, я его видел, он был с иконкой постоянно у Золотых", — пишет Mykola Urainetz.

''Иисус исцелил?'' Звезда киевского метро без ног внезапно пошел: фотофакт
''Иисус исцелил?'' Звезда киевского метро без ног внезапно пошел: фотофакт
''Иисус исцелил?'' Звезда киевского метро без ног внезапно пошел: фотофакт
''Иисус исцелил?'' Звезда киевского метро без ног внезапно пошел: фотофакт
''Иисус исцелил?'' Звезда киевского метро без ног внезапно пошел: фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве заметили иностранца, который выпрашивал милостыню, назвавшись противником президента РФ Владимира Путина.

OBOZREVATEL рассказывал про схемы попрошаек и "представителей" благотворительных фондов в метро, которые зарабатывают миллионы.

Читайте все новости по теме "Киевское метро" на OBOZREVATEL.

Тема
Киевское метро
Место
УкраинаКиев
Тег
Киевский метрополитен
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
1
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги