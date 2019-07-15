Главного таможенника Украины обчистили в центре Киева: что произошло

В Печерском районе Киева правоохранители задержали преступников, которые обворовали Максима Нефьодова.
Инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, на террасе ресторана Paul ("Пауль"). Как сообщил источник OBOZREVATEL, преступник сумел вытянуть из сумки нового главы таможенной службы Украины Максима Нефьодова его планшет iPad.
Максим Нефьодов завершил работу на посту заместителя министра экономического развития и торговли и с понедельника, 15 июля, приступил к обязанностям руководителя таможенной службы
Facebook Максима Нефьодова
По утверждению источника, воры были задержаны практически сразу (работали в паре). Ими оказались двое неработающих жителей Харькова, один из них ранее судим.
Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 185 УК Украины (кража).
Максим Нефьодов не впервые становится объектом преступных посягательств. В июле 2016 года в Киеве у него угнали Infiniti EX35.
Угнанный Infiniti
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 марта Кабинет министров принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы. Таким образом, ГФС разделили на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.
8 апреля в Украине стартовал конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.
17 апреля Окружной административный суд Киева заблокировал конкурс на должность председателя Государственной таможенной службы, который ранее объявил Кабинет министров. 24 апреля конкурс возобновили.
25 июня Максим Нефьодов заявил, что выиграл конкурс.
5 июля Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров Украины уволил Максима Нефьодова с должности заместителя министра экономического развития и торговли и назначил главой Государственной таможенной службы (ГТС).
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