Главная Новости
Мова Язык
Lady City

/ Криминал

Главного таможенника Украины обчистили в центре Киева: что произошло

10.6т Читать материал на украинском

В Печерском районе Киева правоохранители задержали преступников, которые обворовали Максима Нефьодова.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, на террасе ресторана Paul ("Пауль"). Как сообщил источник OBOZREVATEL, преступник сумел вытянуть из сумки нового главы таможенной службы Украины Максима Нефьодова его планшет iPad.

Максим Нефьодов завершил работу на посту заместителя министра экономического развития и торговли и с понедельника, 15 июля, приступил к обязанностям руководителя таможенной службы

Максим Нефьодов завершил работу на посту заместителя министра экономического развития и торговли и с понедельника, 15 июля, приступил к обязанностям руководителя таможенной службы

Facebook Максима Нефьодова

По утверждению источника, воры были задержаны практически сразу (работали в паре). Ими оказались двое неработающих жителей Харькова, один из них ранее судим.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 185 УК Украины (кража).

Главного таможенника Украины обчистили в центре Киева: что произошло

Максим Нефьодов не впервые становится объектом преступных посягательств. В июле 2016 года в Киеве у него угнали Infiniti EX35.

Угнанный Infiniti

Угнанный Infiniti

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Темы
Криминал Эксклюзив
Персона
Максим Нефьодов
Место
Украина Киев
Теги
Национальная полиция Украины ГТС
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
9
Смешно
4
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel