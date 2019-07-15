Главного таможенника Украины обчистили в центре Киева: что произошло

В Печерском районе Киева правоохранители задержали преступников, которые обворовали Максима Нефьодова.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, на террасе ресторана Paul ("Пауль"). Как сообщил источник OBOZREVATEL, преступник сумел вытянуть из сумки нового главы таможенной службы Украины Максима Нефьодова его планшет iPad.

Максим Нефьодов завершил работу на посту заместителя министра экономического развития и торговли и с понедельника, 15 июля, приступил к обязанностям руководителя таможенной службы Facebook Максима Нефьодова

По утверждению источника, воры были задержаны практически сразу (работали в паре). Ими оказались двое неработающих жителей Харькова, один из них ранее судим.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 185 УК Украины (кража).

Максим Нефьодов не впервые становится объектом преступных посягательств. В июле 2016 года в Киеве у него угнали Infiniti EX35.

Угнанный Infiniti

Как сообщал OBOZREVATEL:

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