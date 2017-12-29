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Газ и горящие шины: киевляни восстали против застройщика в элитном районе

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В элитном районе Киева Печерске произошел конфликт между митингующими против строительства в частном секторе и охранниками.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Это произошло на улице Мичурина. Два десятка активистов кричали, что земля захвачена незаконно. Они смогли доказать это решением о запрете строительства многоэтажки. В результате ссора переросла в драку.

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Активисты подожгли шины и забрасывать охранников камнями. В ответ защитники стройки использовали воду из брандспойтов и слезоточивый газ. Полиция тем временем, наблюдала за дракой со стороны, не вмешиваясь.

В результате происшествия никто не пострадал. Данный конфликт не утихает уже не первый год.

Как сообщал "Обозреватель", в октябре застройщик BD Holding стал жертвой поджога в Киевской области.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объекты
застройщикпротест
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