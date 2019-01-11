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''Фейк и манипуляция'': куратор скандальных муралов в метро Киева обнародовал все затраты

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Заявление о миллионной афере с муралами на киевской станции метро "Осокорки" оказалось фейком – советник министра информационной политики Гео Лерос опубликовал полный финансовый отчет.

Обращением к журналистам, заподозрившим якобы пропажу денег, куратор проекта поделился на странице в Facebook. По его словам, материал, подготовленный корреспонденткой "СТБ" Аленой Луньковой, является заказным.

"Зрада", конечно, куда вкуснее заходит. Разложу все по пунктам, дабы постараться ответить на все вопросы, которыми спекулируют", – написал он.

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Мурал на "Осокорках"

Мурал на "Осокорках"

Comments.UA

Фейк опубликовала журналистка "СТБ" Алена Лунькова

Фейк опубликовала журналистка "СТБ" Алена Лунькова

Facebook Geo Leros

Так, отметил Лерос, в сюжете, снятом на "Осокорках", журналистка манипулировала фактами, намеренно умалчивая о том, что названная сумма в 3,6 млн была выделена не на одну картину, а на полный ремонт станции.

''Фейк и манипуляция'': куратор скандальных муралов в метро Киева обнародовал все затраты

Facebook Geo Leros

Опроверг советник также и заявления о том, что муралы были нарисованы малоизвестными художниками, которые ничего не получили за выполненную работу. "Наберите имя любого из 8-ми авторов – вы увидите их работы и многочисленные упоминания в мировых изданиях", – написал Лерос.

Чиновник также опубликовал детально расписанный бюджет, который был потрачен на реконструкцию станции, указав конкретные имена и данные, подтвердив тем самым реальность озвученной суммы.

''Фейк и манипуляция'': куратор скандальных муралов в метро Киева обнародовал все затраты

Facebook Geo Leros

''Фейк и манипуляция'': куратор скандальных муралов в метро Киева обнародовал все затраты

Facebook Geo Leros

Официальный ответ на запрос телеканала СТБ разместил в Facebook и министр информационной политики Украины Юрий Стець.

''Фейк и манипуляция'': куратор скандальных муралов в метро Киева обнародовал все затраты

Facebook Юрий Стець

"Во-первых, через 5 минут после получения запроса распорядился о проведении внутреннего аудита. Во-вторых, о последствиях этого аудита ответ будет тоже публичной и тоже официальной. В-третьих, если аудит выявит признаки коррупции, лично передам все документы в НАБУ", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Муралы были нарисованы в рамках художественного проекта "More than Us".

  • Концепт состоит из сочетания восьми взглядов художников мирового уровня, их креативного видения и мыслей на актуальные темы, касающиеся украинцев.

  • На одной из картин изобразили украинского актера Богдана Ступку.

  • В сети опубликовали также яркие фото остальных муралов.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Юрий Стець
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