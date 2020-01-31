"Это не выдумка водителей!" Кличко рассказал, как быстрее передвигаться по Киеву на авто

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, как столицей можно передвигаться на машине быстрее, экономя время и горючее.

Видео Кличко разместил на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, в столице функционируют 49 маршрутов с так называемой "зеленой волной" движения.

Он рассказал, что это маршруты, по которым можно быстро проехать по городу, "поймав" на каждом светофоре зеленый свет.

Кличко рассказал, как быстрее передвигаться по Киеву на авто

"И это не выдумка водителей. Проверить просто. Главное – соблюдать скоростной режим движения 40-50 километров в час. Как ни странно, это увеличит вашу среднюю скорость передвижения по городу, уменьшит расход топлива на 10-12% и улучшит экологическое состояние окружающей среды. Ведь при таком трафике вредные выбросы уменьшаются на 13-18%. А количество ДТП, по подсчетам специалистов, сокращается на 10-15% ", – отметил в заметке к видео мэр столицы.

С перечнем маршрутов "зеленой волны" можно ознакомиться по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко выступил с публичным отчетом о результатах своей работы за 2019 год. Он рассказал о международных визиты в Швейцарию на Давосский форум, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, а также в США.

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