"Е*нуть головой об дерево": в Киеве автохам набросился на женщину

В Киеве мужчина угрожал избить женщину за то, что она сделала замечание ребенку, который нагло полез к ее собаке с палкой.

Рассказ женщины об инциденте опубликован в Facebook на странице dtp.kiev.ua. Она гуляла с собакой по скверу и увидела, как ребенок бросался камнями в белку при взрослых, которые вместо того, чтобы остановить мальчика, помогали ему, раздвигая ветки.

"Иду я, Миа на поводке чуть позади меня. Мальчик длинной палкой тыкает Мийке в морду. Благо моя собака воспитанная и спокойная никак не реагирует. Но я мягко говоря о*уеваю, останавливаюсь, смотрю на мальчика, родители ноль эмоций. Я говорю чудо-малышу шутливым голосом, что в следующий раз ткну ему палочкой в ухо", - рассказала женщина.

Тут же за мальчика вступились бабушки и между людьми началась словесная перепалка.

"Я отвечаю, что прежде чем делать мне замечания пусть следят за детьми, была бы это другая собака, она могла бы укусить или просто напугать ребенка. Женщина сказала, что я должна свою собаку выгуливать с намордником, а ей ответила, что намордник пусть наденет в таком случае себе, раз не могут воспитать детей", - поведала она.

Однако через некоторое время к женщине "подлетел взрослый здоровый мужик, под 1,90 ростом" и начал голосно материться. Он угрожал ей физической расправой, а позже заявил, что сейчас достанет из машины пистолет.

"Ты че, б**дь, чем тебе дети не нравятся? Ты о*уела? Ты че, овца, на*уй пошла, тебя уе*ать? Я тебя сейчас головой об дерево е*ну, овца!" - передает она слова мужчины.

"И он тупо идет на меня. Идет с целью реально уе*ать! Жена идет рядом и молчит, бабушки тоже молчат. Я пячусь назад, достаю телефон, чтобы даже не знаю, что сделать", - рассказала женщина.

Несмотря на все угрозы мужчина не ударил ее, однако такое хамское поведение сильно напугало женщину и она расплакалась.

"Я в шоке стою со слезами на глазах от того, что ни**ена не могу сделать. Иду дальше плачу, руки трусятся. В спину летят оскорбления", - рассказала женщина.

"Я приношу свои извинения бабушке только за то, что нагрубила ей. Но только лишь за это. Если для вас нормально кидать в белочку камнями, чтобы она побегала и повеселила вас. Если нормально тыкать палкой собаке в глаз, то я с вашего поведения в шоке", - добавила она.

Как писал "Обозреватель", ранее в Киеве случилось зверское нападение на женщину.