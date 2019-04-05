Два удара в лицо: в Киеве произошло зверское групповое изнасилование

В Киеве на Оболони двое мужчин под воздействием алкоголя изнасиловали девушку. Один из подозреваемых оказался велокурьером, другой официально не работает.

Инцидент произошел 2 апреля. В 04:00 на линию "102" поступило сообщение от неравнодушного гражданина. Он услышал во дворе дома крики неизвестной ему женщины, возле которой находились двое молодых людей.

Потерпевшая пояснила, что во время совместного употребления алкоголя двое мужчин начали предлагать ей вступить в половую связь. Получив отказ, один из них нанес девушке два удара в лицо, от которых она потеряла сознание. Очнулась девушка уже когда приехали сотрудники полиции, однако без белья и с признаками изнасилования.

Полиция уже задержала насильников. Оболонский районный суд избрал меры пресечения для них.

В настоящее время им объявлено о подозрении по части 3 статьи 152 Уголовного Кодекса Украины (изнасилование). Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток, без залога. За совершенное преступление им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве поймали мужчину, который следил за женщинами в ТЦ и врывался к ним в туалетную кабинку.

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