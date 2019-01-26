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До -10 мороза и снег: синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве

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В Киеве в воскресенье, 27 января, ожидаются существенные морозы и снег.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, интенсивные осадки ожидаются ночью, тогда как днем они маловероятны.

"На дорогах скользко. Ветер северо-западный, умеренный. Температура ночью 8-10 °, днем 4-6 ° мороза", — сказано в сообщении.

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Синоптик Наталья Диденко в Facebook отметила, что сильные морозы ожидаются также в ночь на понедельник, 28 января. Однако затем в столицу придет потепление.

До -10 мороза и снег: синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве

Как писал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз погоды в Украине на февраль. По данным синоптиков, последний зимний месяц будет капризным и неблагоприятным. Украинцев ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

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Тема
Погода в Киеве
Место
УкраинаКиев
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