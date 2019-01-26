До -10 мороза и снег: синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве

В Киеве в воскресенье, 27 января, ожидаются существенные морозы и снег.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, интенсивные осадки ожидаются ночью, тогда как днем они маловероятны.
"На дорогах скользко. Ветер северо-западный, умеренный. Температура ночью 8-10 °, днем 4-6 ° мороза", — сказано в сообщении.
Синоптик Наталья Диденко в Facebook отметила, что сильные морозы ожидаются также в ночь на понедельник, 28 января. Однако затем в столицу придет потепление.
Как писал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз погоды в Украине на февраль. По данным синоптиков, последний зимний месяц будет капризным и неблагоприятным. Украинцев ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.
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