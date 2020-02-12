"Действительно – вау!" Зеленская вышла в свет в элегантном образе. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила интерактивную выставку в Киеве Ukraine WOW.

Соответствующие фото в среду, 12 февраля, она опубликовала в своих аккаунтах в соцсетях. Жена Владимира Зеленского порекомендовала украинцам увидеть выставку собственными глазами.

Елена Зеленская Фото: instagram/olenazelenska_official

"Лично мне наиболее тепло отозвались копия волшебного домика Полины Райко, художницы из Херсона, и комната с "крымскими историями" – трогательными воспоминаниями крымчан, полными нежности и тоски по родным домам", – поделилась впечатлениями женщина.

Первая леди вышла в свет в сдержанном и элегантном образе – длинном серо-голубом пальто и широких брюках.

Первая леди на Ukraine WOW facebook.com/olenazelenska.official

Первая леди на Ukraine WOW facebook.com/olenazelenska.official

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"Это еще одна возможность открывать для себя родную страну снова и снова. А она не перестает удивлять и очаровывать. Поэтому причин повторно влюбляться – множество. И это на самом деле – вау!" – написала она.

Первая леди на Ukraine WOW facebook.com/olenazelenska.official

Первая леди на Ukraine WOW facebook.com/olenazelenska.official

Первая леди на Ukraine WOW facebook.com/olenazelenska.official

Первая леди на Ukraine WOW facebook.com/olenazelenska.official

Первая леди на Ukraine WOW facebook.com/olenazelenska.official

Первая леди на Ukraine WOW facebook.com/olenazelenska.official

Первая леди на Ukraine WOW facebook.com/olenazelenska.official

Комментарии пользователей сети Скриншот

Комментарии пользователей сети Скриншот

Комментарии пользователей сети Скриншот

Комментарии пользователей сети Скриншот

Комментарии пользователей сети Скриншот

Комментарии пользователей сети Скриншот

Комментарии пользователей сети Скриншот

Комментарии пользователей сети Скриншот

Комментарии пользователей сети Скриншот

Комментарии пользователей сети Скриншот

Комментарии пользователей сети Скриншот

Комментарии пользователей сети Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно Елена Зеленская сообщила, что школьное меню дополнят молочными и кисломолочными продуктами.

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