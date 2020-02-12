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13 февраля • обновлено в 00:58
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"Действительно – вау!" Зеленская вышла в свет в элегантном образе. Фото

1.6т
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Первая леди Украины Елена Зеленская посетила интерактивную выставку в Киеве Ukraine WOW.

Соответствующие фото в среду, 12 февраля, она опубликовала в своих аккаунтах в соцсетях. Жена Владимира Зеленского порекомендовала украинцам увидеть выставку собственными глазами.

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Елена Зеленская

Елена Зеленская

Фото: instagram/olenazelenska_official

"Лично мне наиболее тепло отозвались копия волшебного домика Полины Райко, художницы из Херсона, и комната с "крымскими историями" – трогательными воспоминаниями крымчан, полными нежности и тоски по родным домам", – поделилась впечатлениями женщина.

Первая леди вышла в свет в сдержанном и элегантном образе – длинном серо-голубом пальто и широких брюках.

Первая леди на Ukraine WOW

Первая леди на Ukraine WOW

facebook.com/olenazelenska.official

Первая леди на Ukraine WOW

Первая леди на Ukraine WOW

facebook.com/olenazelenska.official

"Это еще одна возможность открывать для себя родную страну снова и снова. А она не перестает удивлять и очаровывать. Поэтому причин повторно влюбляться – множество. И это на самом деле – вау!" – написала она.

Первая леди на Ukraine WOW

Первая леди на Ukraine WOW

facebook.com/olenazelenska.official

Первая леди на Ukraine WOW

Первая леди на Ukraine WOW

facebook.com/olenazelenska.official

Первая леди на Ukraine WOW

Первая леди на Ukraine WOW

facebook.com/olenazelenska.official

Первая леди на Ukraine WOW

Первая леди на Ukraine WOW

facebook.com/olenazelenska.official

Первая леди на Ukraine WOW

Первая леди на Ukraine WOW

facebook.com/olenazelenska.official

Первая леди на Ukraine WOW

Первая леди на Ukraine WOW

facebook.com/olenazelenska.official

Первая леди на Ukraine WOW

Первая леди на Ukraine WOW

facebook.com/olenazelenska.official

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Комментарии пользователей сети

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Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Скриншот

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Скриншот

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Скриншот

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Скриншот

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Скриншот

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Скриншот

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Скриншот

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Скриншот

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Скриншот

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Скриншот

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

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Как писал OBOZREVATEL, недавно Елена Зеленская сообщила, что школьное меню дополнят молочными и кисломолочными продуктами.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Елена Зеленская
Место
Украина Киев
Теги
Стиль Мода фотографии
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