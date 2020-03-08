В одном из ресторанов Киева произошло ЧП – со второго этажа на посетителей упали бокалы, разбив голову мужчине.
Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.
В ресторане Киева посетителю разбило голову бокалом
facebook.com/KyivOperativ
"Один из бокалов разбился прямо у парня на голове. Глубокая рана на лбу и порез на руке, лужа крови. Сверху даже никто не спустился, а персонал даже салфетку не дал", – сказано в сообщении.
По данным "Киева Оператовного", в ресторан вызвали полицию и "скорую".
В ресторане Киева посетителю разбило голову бокалом
facebook.com/KyivOperativ
В ресторане Киева посетителю разбило голову бокалом
facebook.com/KyivOperativ
Как писал OBOZREVATEL, недавно в ресторане в центре Киева заметили Раису Богатыреву, одиозную экс-главу Министерства здравоохранения Украины времен беглого президента Виктора Януковича. Женщина находится под следствием.
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