В одном из ресторанов Киева произошло ЧП – со второго этажа на посетителей упали бокалы, разбив голову мужчине.

Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

В ресторане Киева посетителю разбило голову бокалом facebook.com/KyivOperativ

"Один из бокалов разбился прямо у парня на голове. Глубокая рана на лбу и порез на руке, лужа крови. Сверху даже никто не спустился, а персонал даже салфетку не дал", – сказано в сообщении.

По данным "Киева Оператовного", в ресторан вызвали полицию и "скорую".

В ресторане Киева посетителю разбило голову бокалом facebook.com/KyivOperativ

В ресторане Киева посетителю разбило голову бокалом facebook.com/KyivOperativ

Как писал OBOZREVATEL, недавно в ресторане в центре Киева заметили Раису Богатыреву, одиозную экс-главу Министерства здравоохранения Украины времен беглого президента Виктора Януковича. Женщина находится под следствием.

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