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27 октября • обновлено в 19:35
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В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами: момент попал на видео

1.1т Читать материал на украинском

В Шевченковском районе Киева в воскресенье, 27 октября, в троллейбусе №3 прямо во время движения произошло возгорание.

Соответствующее видео, снятое очевидцем ЧП, опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Инцидент произошел на улице Льва Толстого. Уточняется, что проблему решил водитель общественного транспорта.

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В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами

Скрин видео

"Что-то задымилось у переднего левого колеса. Водитель справился сам. Никто не пострадал, но испугались здорово", – сказано в сообщении.

Автор ролика отметил, что во время задымления троллейбус никто не снял с контактной сети.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Днепре произошло смертельное ДТП с сотрудником полиции. Также еще четверых человек госпитализировали.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Юг Руси
Юг Руси
Лев Толстой, по ходу, не очень-то любит бан.дэрлогов ))) А точнее, совсем не любит )))
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