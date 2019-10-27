В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами: момент попал на видео

В Шевченковском районе Киева в воскресенье, 27 октября, в троллейбусе №3 прямо во время движения произошло возгорание.

Соответствующее видео, снятое очевидцем ЧП, опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Инцидент произошел на улице Льва Толстого. Уточняется, что проблему решил водитель общественного транспорта.

Скрин видео

"Что-то задымилось у переднего левого колеса. Водитель справился сам. Никто не пострадал, но испугались здорово", – сказано в сообщении.

Автор ролика отметил, что во время задымления троллейбус никто не снял с контактной сети.

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