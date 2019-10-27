В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами: момент попал на видео

В Шевченковском районе Киева в воскресенье, 27 октября, в троллейбусе №3 прямо во время движения произошло возгорание.
Соответствующее видео, снятое очевидцем ЧП, опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).
Инцидент произошел на улице Льва Толстого. Уточняется, что проблему решил водитель общественного транспорта.
Скрин видео
"Что-то задымилось у переднего левого колеса. Водитель справился сам. Никто не пострадал, но испугались здорово", – сказано в сообщении.
Автор ролика отметил, что во время задымления троллейбус никто не снял с контактной сети.
Как писал OBOZREVATEL, недавно в Днепре произошло смертельное ДТП с сотрудником полиции. Также еще четверых человек госпитализировали.
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