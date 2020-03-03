"Там конвейер, никому не интересно": в Киеве разгорелся скандал с парковкой, в полиции оправдались

Жительница Киева обвинила полицейских в том, что они эвакуировали ее неправильно припаркованное авто на штрафплощадку, однако не приняли мер относительно водителя, неправомерно занявшего парковку для лиц с инвалидностью.

Соответствующий пост в Facebook опубликовала Виктория Томашева. Она показала фото с места инцидента и рассказала, что должна была припарковаться на единственном ближайшем паркоместе для людей с инвалидностью, однако оно было занято.

Когда девушка обнаружила, что ее авто на месте нет, она обратилась в полицию. Там пояснили, что ей нужно оплатить штраф.

"Там конвейер, никому не интересна твоя ситуация, что домой добраться на коляске нет возможности, на улице такая непогода, что без транспорта завтра не добраться на обучение и т.п." – написала киевлянка.

facebook.com/vika.tomasheva

В столичной полиции пояснили, что машину эвакуировали муниципальные инспекторы по парковке КГГА, "поэтому претензии в сторону патрульных – безосновательны".

Авто эвакуировали за существенное препятствие дорожному движению, а именно за парковку ближе 10 метров до пешеходного перехода, чем была создана угроза для пешеходов.

"Судя по имеющимся фото/видео материалах, трудно на них найти наклейку, которая информирует о том, что автомобиль принадлежит лицу с инвалидностью", – отметила пресс-служба правоохранителей.

facebook.com/vika.tomasheva

facebook.com/vika.tomasheva

"Ситуация действительно очень неприятная, поэтому обращаемся еще раз ко всем водителям – не нарушайте ПДД, не паркуйтесь на местах для лиц с инвалидностью, если вы не имеете на это законных оснований.

Также помните, если вы имеете право на парковку в таких местах, то стоит разместить на видном месте специальные наклейки, чтобы проинформировать контролирующие органы о правомерности такой остановки", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, в Верховную Раду ранее внесли законопроект об ужесточении наказания для водителей, которые паркуются в неположенных местах.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!