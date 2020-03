В Киеве прошел Марш женщин к 8 марта: самые занимательные фото и видео

В центре Киева в воскресенье, 8 марта, состоялся Марш за права женщин.

По оценкам организаторов, в ходе с Михайловской до Почтовой площади приняло участие около 3,5 тысяч человек, передает НВ. Правоохранители указали, что участников было около 2 тысяч (чтобы посмотреть видео с места событий, поскролльте новость вниз).

Главное требование Марша женщин – ратификация Стамбульской конвенции, которую Украина подписала еще в 2011 году.

Полное название документа – Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями.

Противников феминизма отделял от участниц и участников Марша кордон копов. По словам главы киевской полиции Андрея Крищенко, мероприятия в центре столицы прошли без грубых нарушений.

"Столкновений и провокаций допущено не было, запланированные акции прошли спокойно. Всего в шествии участвовало около 2 тысяч человек, а общественный порядок обеспечивали 500 полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины", – цитирует его отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

В ходе акции участники скандировали традиционный лозунг: "Бунтуй, кохай, права не віддавай!"

При этом параллельно с Маршем женщин на Михайловскую площадь вышли несколько десятков человек на акцию "Марш против абортов".

На ней присутствовали участники организаций "Традиция и порядок", "Христианский фронт", также представители "Правого сектора". Они призывали полностью запретить аборты в Украине.

Огранизаторка Марша женщин рассказала: "Мы веками боролись за право распоряжаться своим телом, иметь право решать, когда рожать, сколько рожать и с кем вступать в брак. Мы женщины и мы разные, но равные. И мы сегодня почему-то в 2020 году должны выходить в центр города с такой "охраной", чтобы сказать, что мы против насилия".

"Нам надо выходить на эти марши, пока мы боимся на них выходить и пока на них надо столько охраны. Многие люди до сих пор не понимают, что в принципе равные права и возможности – это лучшие возможности для всего общества, тогда все общество здоровее", – цитирует активистку Юлию "Громадське".

Отметим, что первые Марши женщин, которые выступали за равные с мужчинами условия труда, состоялись еще в середине 19 века и проходили как в Европе, так и в США.

Предлагаем посмотреть видео акции:

“Get out sexism! Get out patriarchy!” Kyiv right now pic.twitter.com/tLaNu4ahCY

Ukrainian society chaos in 10 sec. Two meetings infront each other between two orthodox churches in the center of Kyiv. The first group supports women’s rights, the second group agains abortions. pic.twitter.com/ZU8DKQNtxA