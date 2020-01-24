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24 января • обновлено в 19:04
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В Киеве в час пик закрыли центральные станции метро: что случилось

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В Киеве в пятницу, 24 января, неизвестные сообщили о заминировании 5 станций метро, включая центральные.

Анонимные звонки поступили в час пик – около шести часов вечера, сообщила пресс-служба столичного метрополитена в соцсетях.

Речь идет о станциях "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная", где правоохранители проводят проверки.

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Иллюстрация. Станция метро "Крещатик"

Иллюстрация. Станция метро "Крещатик"

Корреспондент.net

 

Как писал OBOZREVATEL, утром 24 января на Харьковском массиве в Киеве "заминировали" сразу четыре учебных заведения. Сотни детей срочно эвакуировали.

В декабре в столице "минировали" киевскую мэрию, сотрудников эвакуировали, провели проверку, но информация не подтвердилась. Кроме того, "минировали" вокзал, аэропорт и метро.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Киевское метро Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Крещатик метро минирование
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