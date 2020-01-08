"Навсегда останутся в небе": в "Борисполе" создали мемориал погибшему экипажу МАУ. Трогательные фото и видео

Украинцы скорбят за членами экипажа, которые погибли при крушении самолета МАУ вблизи Тегерана утром 8 января.
Так, в аэропорту "Борисполь" (возле Киева) разместили фотографии жертв катастрофы, возле которых оставляют цветы и свечи.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел на Telegram-канале, опубликовав фото временного "мемориала" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
"В аэропорту вспоминают украинский экипаж, который навсегда останется в небе... Легкого вам полета, птицы", – сказано в сообщении.
Падение самолета МАУ
Коллаж
Борисполь
Фото: Володимир Рунець
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовали полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время крушения в Иране самолета Boeing 737. Среди погибших пассажиров были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2 400 м перед крушением, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
Согласно одной из неофициальных версий, украинский самолет Boeing-737 по ошибке сбили силы ПВО Ирана.
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