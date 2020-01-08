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8 января • обновлено в 20:00
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"Навсегда останутся в небе": в "Борисполе" создали мемориал погибшему экипажу МАУ. Трогательные фото и видео

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Украинцы скорбят за членами экипажа, которые погибли при крушении самолета МАУ вблизи Тегерана утром 8 января.

Так, в аэропорту "Борисполь" (возле Киева) разместили фотографии жертв катастрофы, возле которых оставляют цветы и свечи.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел на Telegram-канале, опубликовав фото временного "мемориала" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"В аэропорту вспоминают украинский экипаж, который навсегда останется в небе... Легкого вам полета, птицы", – сказано в сообщении.

Падение самолета МАУ

Падение самолета МАУ

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"Ехал к счастливой жизни": история жертвы крушения самолета МАУ потрясла мир
Борисполь

Борисполь

Фото: Володимир Рунець

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Новости Киева и Киевской области Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина Борисполь
Теги
аэропорт Борисполь самолет МАУ фотографии видео
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