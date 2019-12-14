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15 декабря • обновлено в 01:32
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Под Киевом трагически погибли двое мужчин: фото с места ЧП

1.6т
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В селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области двое мужчин погибли, провалившись под лед озера.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГосЧС в области. Уточняется, что трагедия случилась в субботу, 14 декабря.

"В 13:15 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение от работников Национальной полиции о необходимости помощи в поиске двух мужчин", – сказано в сообщении.

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Иллюстрация. ГосЧС

Иллюстрация. ГосЧС

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К месту вызова было направлено водолазно-спасательное отделение 10-го Государственного пожарно-спасательного отряда города Вышгород.

Тела погибших были найдены. На месте происшествия работали 5 человек личного состава.

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

kv.dsns.gov.ua

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

kv.dsns.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в одном из городков Кипра утонул трехлетний мальчик из Украины.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ГосЧС смерть фотографии
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Нех шастать сами виноваты
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