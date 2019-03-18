На рынке Киева разгорелся крупный пожар: видео ЧП

В Киеве в ночь на вторник, 19 марта, произошел пожар на Демеевском рынке.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный". Там же опубликовано видео, снятое очевидцем события.

Уточняется, что ЧП произошло с установленными МАФами (малыми архитектурными формами) около 1:00. Свидетели рассказали, что видели на месте пожара врачей скорой помощи. О пострадавших и причине возгорания информации пока нет.

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, недавно депутаты Киевского городского совета на сессионном заседании обсудили вопрос введения новых правил размещения МАФов. Чиновники планируют убрать около 70% киосков в Киеве.

Ранее незаконные МАФы массово снесли в Соломенском районе столицы.

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