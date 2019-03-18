|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Дайджест

На рынке Киева разгорелся крупный пожар: видео ЧП

1.1тЧитать материал на украинском

В Киеве в ночь на вторник, 19 марта, произошел пожар на Демеевском рынке.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный". Там же опубликовано видео, снятое очевидцем события.

Уточняется, что ЧП произошло с установленными МАФами (малыми архитектурными формами) около 1:00. Свидетели рассказали, что видели на месте пожара врачей скорой помощи. О пострадавших и причине возгорания информации пока нет.

Новости
Грохот и вспышки: в Мариуполе запаниковали из-за "масштабного пожара" на "Азовстали", там опровергают

На рынке Киева разгорелся крупный пожар: видео ЧП

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, недавно депутаты Киевского городского совета на сессионном заседании обсудили вопрос введения новых правил размещения МАФов. Чиновники планируют убрать около 70% киосков в Киеве.

Ранее незаконные МАФы массово снесли в Соломенском районе столицы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Пожар в Киеве" на OBOZREVATEL.

Темы
Пожар в КиевеНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
пожарвидеорынокМАФы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения