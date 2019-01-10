''Держали на морозе и угрожали!'' В Киеве полицейских обвинили в ''беспределе''

Киевлянка Елена Смирнова сообщила, что столкнулась с полицейским произволом. С ее слов, на нее и мужа оказывали давление органы правопорядка, угрожая уголовным делом.

По словам Смирновой, копы обвинили ее мужа Алексея Воробченко сперва в совершении наезда на пешехода, а после и мошенничестве. В Facebook она написала, что инцидент с полицией произошел у столичного ТРЦ "Блокбастер" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"При выходе, мы увидели людей в штатском, которые окружили машину, и они начали наезжать на Лешу, но статья обвинения уже сменилась, теперь ему вменяли якобы мошенничество. Никто из них не представился и не показал ни документы, ни ориентировку на машину. Чуть позже по требованию Леши они все же дали свои ФИО и должности", – рассказала киевлянка.

Женщина на место вызвала патрульных, так как полицейские были в штатском. По прибытии копов подтвердилось, что полицейские, проводившие "задержание", работают в Подольском РУВД.

Смирнова опубликовала имена полицейских:

- Синюченко Олег Михайлович, помощник оперуполномоченного, удостоверение действительно до 19.08.2020;

- Грищенко Максим Юрьевич до 09.01.2023, номер жетона полицейского 0001088;

- Ким Денис Владимирович, номер жетона полицейского 0001044;

- Мигун Илья Сергеевич, следователь, до 24. 04.2022.

Киевлянка пожаловалась на произвол полиции Facebook

Киевлянка пожаловалась на произвол полиции Facebook

Киевлянка пожаловалась на произвол полиции Facebook

"Они нас больше часа держали на морозе, и мне, и Леше стало плохо - подскочило давление, у меня ещё и температура, хотя я только начала выздоравливать, мы вызвали скорую, нам оказали помощь, и отвезли в 8-ю больницу. Возле машины на этот момент остались мои родители с ключами. Лешу из больницы прямо забрали эти оборотни в погонах, угрожали, что наденут на него наручники. Хотя ни разу внятно сформулировать причину задержания они не смогли. Машину тем временем забрали на штрафплощадку там же, на Хорива, 20", – продолжила Смирнова.

Дальнейшее общение происходило в Подольском РУВД, куда приехал адвокат. Выяснилось, что задержание происходило по статье 208, а потом предъявили ст.190, ч.4 - мошенничество (Совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

"Конечно же, никаких свидетелей не было в отделении и в помине. Якобы какая-то женщина садилась в нашу машину и меняла крупную сумму денег и ей дали фальшивые гривни. Никаких доказательств. При этом, что само смешное, время задержания Леши указано раньше, чем время составления протокола, который вроде как основание для задержания, хотя по такой статье и при такой сумме должны были сначала произвести обыск квартиры, чего не было сделано. Без адвокатов Леша не отвечал на вопросы, после приезда рассказал, где был в этот день и что у него есть свидетели, которые могут подтвердить его местонахождение", – сообщила киевлянка.,

Также она подчеркнула, что в полиции у мужа отобрали шарф и шнурки. При этом сказали привести теплую одежду, так как в камере холодно, рассказала украинка.

После Смирнова в соцсети добавила, что ее мужа уже отпустили, выдав бумагу, что претензий нет. Авто также вернули со штрафплощадки.

"Дальше мы будем: писать с адвокатом жалобы на этих мудаков, в том числе замначальника Подольского РУВД, и будем подавать в Европейский суд по правам человека. После таких историй я не верю в будущее нашей страны и все больше понимаю людей, которые ее покидают навсегда, ведь в любой момент, просто на улице, тебя могут беспочвенно обвинить и посадить в КПЗ, ссылаясь на мифических свидетелей", – подытожила она.

Киевлянка пожаловалась на произвол полиции Facebook

Киевлянка пожаловалась на произвол полиции Facebook

Киевлянка пожаловалась на произвол полиции Facebook

Киевлянка пожаловалась на произвол полиции Facebook

Киевлянка пожаловалась на произвол полиции Facebook

Киевлянка пожаловалась на произвол полиции Facebook

Киевлянка пожаловалась на произвол полиции Facebook

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