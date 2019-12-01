"Жертва взрослых игр": появились жуткие подробности убийства ребенка в Range Rover

В результате стрельбы в центре Киева 1 декабря скончался 3-летний ребенок.

Как сообщила в Facebook свидетельница обстрела Range Rover, медики оказались бессильными. Ребенок скончался от страшных травм.

"При мне ребенка занесли в скорую. По словам матери, которая рыдала возле скорой, ребенку снесло полголовы. Невиновная жертва взрослых игр", – рассказала Татьяна Короленко.

Как писал OBOZREVATEL, в Range Rover находился киевский депутат Вячеслав Соболев, на которого и было совершено покушение.

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