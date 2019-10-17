"Удерживают в наручниках": в Киеве всполошились из-за странной пропажи матери малыша

В Киеве разыскивают 44-летнюю Елену Лисовую, которая пропала при странных обстоятельствах.

Утром 15 октября женщина выехала из своего паркинга, на ул. Энтузиастов. По дороге на работу она завезла ребенка в детский сад, но дальше о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщает в Facebook "Киев оперативный".

Авторы публикации отмечают, что подруга Елены получила сообщение, что женщину похитил бывший муж, с которым она уже пять лет в разводе.

"В сообщении было указано, что ее удерживают в наручниках где-то в Бориспольском районе. Еще вчера (16 октября - Ред.) мужчина был задержан полицейскими, но отвечать на какие-либо вопросы отказывается", – говорится в посте группы в соцсети.

Елена Лисовая уехала на Range Rover Киев оперативный

Отмечается, что в день исчезновения Лисовая была одета в черную кожаную куртку с коричневым воротником, белую рубаху с длинным рукавом, джинсы прямые синие, кожаные туфли на шнурках черного цвета с белой подошвой, у нее была замшевая сумка на молнии.

Уехала Елена на собственном автомобиле Range Rover с госномером АА 2871 ХВ, который также найти не удается.

В Днепровском управлении ГУ Нацполиции в Киеве OBOZREVATEL официально подтвердили, что к ним поступало обращение об исчезновении женщины.

"На данный момент выясняются все обстоятельства, поэтому пока подробностей разглашать не будем", – отметили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области ранее пропал директор департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета. Его тело вскоре было обнаружено в водоеме недалеко от того места, где он рыбачил с друзьями.

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