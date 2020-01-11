Заманивала женщин в "секс-ловушки": на Киевщине разоблачили опасную "банду"

На Киевщине правоохранители арестовали 25-летнюю подозреваемую в вербовке женщин для сексуальной эксплуатации за границей. Девушек заманивали предложениями работы "моделью с высоким заработком".

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области. Женщин отправляли в европейские государства и страны Азии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, жительницу города Сумы вместе с другими лицами заподозрили в организации преступной схемы, которая действовала на территории Киевской области. Эти люди предлагали женщинам работу "моделью с высоким заработком" за границей. Впрочем, некоторым девушкам такие условия показались подозрительными, и они обратились в полицию.

На Киевщине женщин вербовали для секс-услуг за границей Полиция Киевской области

По месту жительства и в автомобиле подозреваемой провели обыски, во время которых изъяли вещественные доказательства: компьютерную технику, мобильные телефоны с записями и видеоматериалами, записные книжки, банковские карты.

Полиция начала проверку задержанной на причастность к совершению аналогичных преступлений, а также установление ее сообщников. По факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

На Киевщине правоохранители арестовали 25-летнюю подозреваемую в вербовке женщин для сексуальной эксплуатации за границей Полиция Киевской области

Девушек заманивали предложениями работы моделью с высоким заработком Полиция Киевской области

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