"Закрывали телами": подробности истории с кровавым поворотом под Киевом

На Одесской трассе под Киевом 1 июля жители устроили акцию протеста возле "прославленного" разворота на с. Круглик.

Люди требовали от властей не закрывать проезд, так как уверены – это вызовет дорожный коллапс.

Как рассказал OBOZREVATEL местный житель и активист Глеб Лисовский, тысячи водителей из близлежащих сел, чтобы попасть в Киев, ежедневно пользуются двумя разворотами: в районе Южного кладбища и Круглика. Если перекрыть последний из них то, по словам Лисовского, на трассе образуется огромный затор.

"Светофор на Южном кладбище реально пропускает за раз четыре автомобиля. Это же сколько людям придется выезжать, чтобы добраться до Киева?" – отметил он, добавив, что дороги на столицу через другие населенные пункты перегружены из-за тотальной застройки.

Люди требуют не перекрывать проезд Группа Facebook: "Разворот Круглик"

Отметим, что разворот на Круглик дорожники пытались закрыть еще осенью прошлого года, но жители отбили атаку. В итоге в Министерстве инфраструктуры Украины пообещали не перекрывать проезд до завершения ранее обещанных двух многоуровневых развязок на участке Чабаны – Южное кладбище.

Однако 28 июня нынешнего года к развороту на с. Круглик подъехала строительная техника и рабочие попытались вновь заблокировать проезд, установив отбойник.

"Местные жители это увидели и своими телами закрыли возможность установки бетонных блоков. Вызвали полицию. В итоге представители компании ONUR пообещали до утра понедельника, 1 июля, не закрывать разворот. Наша сегодняшняя акция – превентивная мера", – уточнил Лисовский.

Рабочие пытались перекрыть проезд Группа Facebook: "Разворот Круглик"

Розворот на с. Круглик

Разворот на с. Круглик

Группа Facebook: "Разворот Круглик"

Как сообщал OBOZREVATEL, за полтора года на развороте в районе с. Круглик произошло 48 ДТП, в которых погибли 2 человека и 9 человек получили травмы.

В 2018 году власти обещали людям начать строительство многоуровневых развязок в районе Южного кладбища и на перекрестке Чабаны – Гатное. До этого момента в Чабанах и Южном кладбище будут действовать временные светофоры. До сегодняшнего дня строительство развязок не начато.

Кроме развязок также есть предложение обустроить на Одесской трассе в районе с. Круглик безопасные левые повороты, как в США и Европе.

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