Задержаны уже 10 преступников: в полиции сообщили новые детали спецоперации в Белой Церкви

В Белой Церкви во время масштабной спецоперации 27 июля были задержаны около десяти членов преступной организации.

Об этом сообщает "Громадське", ссылаясь на комментарий спикера полиции Киевской области Николая Жуковича. Напомним, правоохранители провели обыски у подозреваемых, которые, по данным следствия, вымогали деньги у жителей региона с угрозами и применением насилия.

"В Белой Церкви были минимум три преступных группировки. С предпринимателей требовали деньги, били, уничтожали их имущество. Сейчас обыски продолжаются, после окончания количество задержанных может измениться", – уточнил Жукович.

Обыски проводят в рамках уголовных производств по ст. 189 (вымогательство) и ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в спецоперации принимают более 500 оперативников криминальной полиции, спецназовцы, следователи и прокуратура.

Один из задержанных при обысках в Белой Церкви Пресс-служба полиции Киевской области

Как писал OBOZREVATEL, 16 июля в Украине накрыли крупнейшую ОПГ, которая предоставляла незаконные услуги в скрытой сети интернет-соединений Darknet. Масштабную операцию провели сотрудники Службы безопасности.

Ранее СБУ пресекла деятельность международной хакерской группировки, которая занималась похищением денег со счетов клиентов более чем в 20 странах мира.

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