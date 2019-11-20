Забросали камнями: с поездом Киев-Одесса произошло жесткое ЧП

В воскресенье, 17 ноября, в Фастовском районе Киевской области вандалы забросали камнями скоростной поезд №763 Киев – Одесса. В результате инцидента были разбиты шесть боковых стеклопакетов в четырех вагонах.

О ситуации уже сообщили правоохранителям. Об этом написала пресс-служба "Укрзалізниці".

Во время нападения никто не пострадал. Примечательно, что недавно аналогичные случаи происходили со скоростными поездами харьковского, запорожского и криворожского направлений.

С поездом Киев-Одесса произошло жесткое ЧП Укрзалізниця

Всего с начала года было разбито 76 боковых и одно лобовое стекло в скоростных поездах. Сумма убытков – более чем 350 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 6 ноября отменили несколько утренних рейсов городских электричек. Причиной стали акты вандализма.

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