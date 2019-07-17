"Я насчет этого черта": в Киеве незаконно агитировали против кандидата

В Киеве пенсионер распространял газеты с агитацией против кандидата в народные депутаты. На них был изображен обнаженный мужчина, сидящий в котле.

Позади него было изображено пламя, символизирующие, вероятно, огонь в аду. Фотографии печатного издания опубликовали в пресс-службе полиции Киевщины.

Также в газете была указана фамилия кандидата и фраза: "Я насчет этого черта". Фразу "позвонить насчет этого черта" ранее произнес президент Украины Владимир Зеленский.

Незаконная агитация Полиция Киева

"Правоохранители пообщались с мужчиной, на которого указали свидетели. Он сдал печатные материалы, ему грозит штраф", – сообщили полицейские.

Как писал OBOZREVATEL, в июле у президента возникла словесная перепалка с секретарем горсовета Борисполя Ярославом Годунком, в конце которой он выгнал его из залы.

После окончания заседания Зеленский сказал: "Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта". Сам и. о. главы СБУ Баканов на вопрос журналиста ответил, что подобного разговора с главой страны у него пока не произошло.

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