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22 ноября • обновлено в 13:57
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/ Криминал

Взрыв в центре Киева: всплыла неожиданная связь с Луценко

8.9т
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В доме на улице Олеся Гончара, 67, в Киеве, где в ночь на 22 ноября прогремел мощный взрыв, находится квартира Ирины Луценко, жены бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Помещение сдается в аренду под салон красоты. Об этом сообщила одна из жительниц здания Маргарита Кузнецова на своей странице в Facebook.

"Только что у нас в подъезде на Олеся Гончара, 67, был взрыв... Кто-то может проверить, застраховала ли Ира Луценко свою квартиру, в которой расположен ее салон красоты?... А мы вот не спим, коты напуганы, и в подъезде дышать нечем", – написала женщина.

Дом в Киеве, в котором произошел взрыв/Юрий Луценко и его жена Ирина

Дом в Киеве, в котором произошел взрыв/Юрий Луценко и его жена Ирина

Как написало издание "Страна" со ссылкой на сайт самого же салона красоты "Бел Фам", который арендует помещение, им управляет невестка бывшего генпрокурора Анастасия Волохина (девичья фамилия). А само ООО "Бел Фам" записано на старшего сына супругов Луценко – Александра.

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Информация о салоне красоты "Бел Фам"

Информация о салоне красоты "Бел Фам"

Страна

Информация о салоне красоты "Бел Фам"

Информация о салоне красоты "Бел Фам"

Страна

Салон красоты "Бел Фам" в доме, где произошел взрыв в Киеве

Салон красоты "Бел Фам" в доме, где произошел взрыв в Киеве

Relax.ua

Последствия взрыва в Киеве в жилом доме

Последствия взрыва в Киеве в жилом доме

Facebook Маргариты Кузнєцовой

Последствия взрыва в Киеве в жилом доме

Последствия взрыва в Киеве в жилом доме

Facebook Маргариты Кузнєцовой

Последствия взрыва в Киеве в жилом доме

Последствия взрыва в Киеве в жилом доме

Facebook Маргариты Кузнєцовой

Последствия взрыва в Киеве в жилом доме

Последствия взрыва в Киеве в жилом доме

Facebook Маргариты Кузнєцовой

Последствия взрыва в Киеве в жилом доме

Последствия взрыва в Киеве в жилом доме

Facebook Маргариты Кузнєцовой

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 22 ноября во Шевченковском районе Киева, в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67, прогремел мощный взрыв.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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