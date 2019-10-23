Взрыв с ветераном АТО в Киеве: всплыла связь с фигурантом "дела Гладковского"

Во вторник, 22 октября, произошел мощный взрыв в центре Киева, на улице Пушкинской, 34. Оказалось, что совсем рядом находиться дом одного из фигурантов "дела бывшего заместителя секретаря СНБО и президента корпорации "Богдан" Олега Гладсковского".

В результате ЧП погибли два человека, в том числе и участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей"). Подробности инцидента рассказали OBOZREVATEL информированные источники.

Также неподалеку от места взрыва находиться офис "Европейской солидарности".

В Киеве произошел мощный взрыв

Как сообщал OBOZREVATEL:

На улице Пушкинской, 34 в центре Киева вечером во вторник, 22 октября, прогремел взрыв, в результате которогопогибли два человека.

Одним из них стал участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей"), который был командиром группы "Купол".

Пострадавшей в результате взрыва гранаты в центре Киева оказалась девушка 1992 года рождения.

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