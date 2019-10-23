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23 октября • обновлено в 13:35
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/ Криминал

Взрыв с ветераном АТО в Киеве: всплыла связь с фигурантом "дела Гладковского"

1.3т Читать материал на украинском

Во вторник, 22 октября, произошел мощный взрыв в центре Киева, на улице Пушкинской, 34. Оказалось, что совсем рядом находиться дом одного из фигурантов "дела бывшего заместителя секретаря СНБО и президента корпорации "Богдан" Олега Гладсковского".

В результате ЧП погибли два человека, в том числе и участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей"). Подробности инцидента рассказали OBOZREVATEL информированные источники.

Также неподалеку от места взрыва находиться офис "Европейской солидарности".

В Киеве произошел мощный взрыв

В Киеве произошел мощный взрыв

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Олег Гладковский
Место
Украина Киев
Тег
СНБО
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филипп филипыч
филипп филипыч
трепещи петя!) ты родил монстра под названием "ежедневная граната". теперь он идет к тебе
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