Взрыв авто разведчика в Киеве: исполнитель из России внезапно "ожил". Видео

Служба безопасности Украины заявила о причастности российского ФСБ к подрыву авто украинского разведчика Кирилла Буданова в Киеве.

Спецслужбы установили личность "закладчика" взрывного устройства – это россиянин Алексей Комарычев, действующий по приказу ФСБ. Такую информацию на брифинге в Киеве 17 апреля обнародовал глава СБУ Василий Грицак (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"4 апреля 2019 года во время попытки закладки взрывного устройства под автомобиль украинского военного разведчика случился самоподрыв. В результате исполнитель, он же руководитель российской диверсионно-террористической группы, получил тяжелые телесные повреждения", – пояснил Грицак.

Глава СБУ также заявил, что исполнитель неудачной попытки взрыва, Алексей Комарычев, остался жив, хоть и находится в тяжелом состоянии. В день происшествия Генеральная прокуратура Украины заявляла, что злоумышленник, не приходя в сознание, умер в больнице.

"Он арестован и находится в больнице", – уточнил Грицак.

Глава СБУ подчеркнул, что эта попытка теракта, как и взрыв авто полковника Максима Шаповала, заместителем которого являлся Буданов, была сделана одной диверсионной группой РФ.

Место взрыва

"Это были общие операции ФСБ и военной разведки России", – сообщил Грицак.

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Место взрыва

Как писал OBOZREVATEL:

В ночь на 4 апреля на Теремках в Киеве, на улице Академика Вильямса, 5, взорвался автомобиль Chevrolet Epica. На видео попал момент взрыва.

Владельцем взорванного автомобиля в Киеве оказался украинский разведчик-офицер, который принимал участие в Операции Объединенных сил.

Взрыв автомобиля украинского разведчика в Киеве квалифицировали как попытку теракта.

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