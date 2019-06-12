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/Криминал

"Взорвут наши люди": в Киеве "заминировали" более 20 объектов

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В Киеве 12 июня вновь поступило сообщение о массовом "минировании" общественных мест и жилых домов.

По всем адресам выехали правоохранители, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook. Неизвестные злоумышленники заявили, что "взрывы произойдут в жилых домах в арендованных нашими людьми квартирах".

В пресс-службе полиции подтвердили, что "заминированными" оказались более 10 торговых центров, жилые дома и сеть супермаркетов, пишет "Укринформ".

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"Есть информация о минировании 13 ТЦ, 16 жилых домов и сетей магазинов. Началась проверка", – уточнили представители столичных правоохранителей.

Иллюстрация

Иллюстрация

АиФ

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 5 июня неизвестные сообщили о минировании Института рака. Эвакуировать пациентов пришлось прямо на каталках. Также неизвестные сообщили о якобы минировании всех заведений McDonald's.

Через день неизвестный сообщил о заминировании более чем 20 разных объектов. Среди них – детские садики, кафе и больницы.

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Место
УкраинаКиев
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Алексеева Светлана
Алексеева Светлана
Спаcибo тому, кто показaл мне пpeкраcный caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/so2jrxj Проcтo пpойдя опрoc пoлyчила почти полугoдoвую зарплaту)) Пользуйтecь, пoкa ecть вoзмoжнoсть=)
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
А где же доблесная новая полиция старого популиста министра МВД Аввакова, где СБУ доблесного героя УКраины сказочника Грицака, или они сами минируют и сами ищут!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Это дело рук расейских yблюдков!
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Putin Serjio
Putin Serjio
Махал Махалыч, ага, Путин лично звонил..
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