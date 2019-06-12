"Взорвут наши люди": в Киеве "заминировали" более 20 объектов

В Киеве 12 июня вновь поступило сообщение о массовом "минировании" общественных мест и жилых домов.

По всем адресам выехали правоохранители, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook. Неизвестные злоумышленники заявили, что "взрывы произойдут в жилых домах в арендованных нашими людьми квартирах".

В пресс-службе полиции подтвердили, что "заминированными" оказались более 10 торговых центров, жилые дома и сеть супермаркетов, пишет "Укринформ".

"Есть информация о минировании 13 ТЦ, 16 жилых домов и сетей магазинов. Началась проверка", – уточнили представители столичных правоохранителей.

Иллюстрация АиФ

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 5 июня неизвестные сообщили о минировании Института рака. Эвакуировать пациентов пришлось прямо на каталках. Также неизвестные сообщили о якобы минировании всех заведений McDonald's.

Через день неизвестный сообщил о заминировании более чем 20 разных объектов. Среди них – детские садики, кафе и больницы.

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