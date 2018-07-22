Вывернуло наизнанку: в Киеве авто на еврономерах попало в нелепое ДТП

В Киеве утром 22 июля на улице Набережно-рыбальской произошло ДТП с участием двух автомобилей Skoda. Машина на еврономерах врезалась в фонарный столб. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Авария произошла около 6:20. По словам полицейских, водитель автомобиля Skoda на еврономерах испугался маневра Honda и потерял управление. Машину занесло, и она врезалась в фонарный столб, сообщает "Информатор".

Удар был такой силы, что со столба упал фонарь. После столкновения в машину врезался еще один автомобиль Skoda.

В результате аварии водитель Skoda на еврономерах получил травму грудной клетки и рассечение. Его госпитализировали в ближайшую больницу. Мужчину спасли сработавшие подушки безопасности.

От удара о столб у его автомобиля разбита вся передняя часть, а двигатель выпал на асфальт. Водитель второй машины не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Перечин Закарпатской области 13 июля поздно вечером чиновник в состоянии алкогольного опьянения на авто на еврономерах сбил двух женщин. Одна из них скончалась на месте, вторая умерла уже в больнице.